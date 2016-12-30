أقدم صحيفة في فنزويلا تعلق صدورها لعدم توافر الورق

تعلق صحيفة 'إل إمبولسو' اقدم الصحف الفنزويلية والمنتقدة للرئيس الاشتراكي نيكولا مادورو، صدورها اعتباراً من السبت لعدم تلقيها الورق من الشركة الحكومية المكلفة استيراده.

وقال رئيس الصحيفة كارلوس إدواردو كارمونا في بيان 'الحكومة تحول دون الإبقاء على التوزيع الرسمي للصحيفة مما يرغمنا على تعليق صدورها'.

وأوضح مدير الصحيفة خوان كارمونا أن الموظفين سيكونون في عطلة، مؤكداً أنه بحلول منتصف يناير وفي حال عدم توافر الورق، ستبقي الصحيفة على نسختها الإلكترونية فقط، دون أن تغير خطها المنتقد للسلطة.

وتعاني الصحيفة التي أسست العام 1904 ومقرها في باركيسيمتو من نقص في الورق منذ العام 2013، وأشارت مرات عدة إلى أنها قد تضطر إلى تعليق صدورها، وتفاقم وضعها العام 2016.

وأوضح خوان كارمونا 'عانينا كثيراً هذه السنة لم يعد هناك أي ورق، نتصل بالشركة الحكومية المكلفة توفيره فيزودونا به في اللحظة الأخيرة، الشهر الماضي أعارتنا صحيفة صديقة بعض اللفافات، لكن منذ ديسمبر لم تعد الشركة ترد علينا'.

وثمة شركة رسمية واحدة مكلفة استيراد الورق وتوزيعه على الصحف، إلا أن وسائل إعلامية عدة وجمعيات صحافيين تندد باستخدام ذلك كوسيلة ضغط على الصحف المنتقدة للسلطة.

ويتهم الرئيس مادورو وسائل الإعلام الخاصة بدعم مناورات المعارضة للحصول على رحيله المبكر.

وفي السنوات الثلاث الأخيرة أوقفت 7 صحف صدور نسخها الورقية، في حين اضطرت أخرى إلى خفض عدد صفحاتها أو عدد نسخها.