وفيات اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2016

• شما بركة عبيد أبا الهوايا، أرملة: الشيخ سالم الحمود الجابر الصباح، 76 عاما، (شيعت)، رجال: ديوان أسرة آل الصباح، قصر بيان، تلفون: 25398888، نساء: الجابرية، ق8، ش 110، م7، تلفون: 69090088



• محمد يعقوب يوسف العبيدان، 53 عاما، (شيع)، ضاحية جابر العلي، ق7، ش 43، م25، تلفون: 97903111



• محمود مندني حيدر، 91 عاما، (شيع)، الجابرية، ق11، حسينية البلوشي، تلفون: 66900056



• عبدالله نايف الإبراهيم، 82 عاما، (شيع)، رجال: الفردوس، ق1، ش1، ج5، م8، تلفون: 66336422، نساء: العمرية، ق5، ش6، م44، تلفون: 66777944



• فهد مبارك فهد الرشيدي، 43 عاما، (شيع)، رجال: العارضية، ق2، الشارع الاول، م7، تلفون: 97911663، نساء: خيطان، ق5، ش38، م21، تلفون: 94465525



• موضي صالح موسى الفارس، زوجة: فرج مبارك العجيل، 83 عاما، (شيعت)، رجال: سلوى، ق12، ش5، م61، تلفون: 99826345، نساء: العديلية، ق1، شارع عبدالله الهاجري، ج19، تلفون: 99635195



«إنا لله وإنا إليه راجعون»