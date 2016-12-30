قتله وافد عربي في مخيم بحفر الباطن خلال زيارة عائلية

لقي مواطن كويتي مصرعه بضربة بآلة حادة على رأسه من قبل وافد عربي بمخيم بمنطقة صحراوية على بعد 50 كلم من حفر الباطن. وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي، عن تفاصيل الحادثة، وقال «عند الرابعة من مساء الخميس الماضي بُلِّغت شرطة محافظة حفر الباطن من مواطن كويتي أنه أثناء قدومه لزيارة عمه والمتواجد في مخيمه الواقع بمنطقة صحراوية على بعد 50 كلم شمال محافظة حفر الباطن، عثر عليه متوفى إثر تعرضه لإصابة شديدة بالرأس. وفور تلقي البلاغ باشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للكشف عن ملابساته. وأضاف الرقيطي: «توصلت مجريات التحقيق والبحث والتحري عن تورط وافد عربي «عشريني» في مقتل المواطن الكويتي بعد الاعتداء عليه بأداة حادة وإصابته بالرأس إثر خلاف نشب بينهما، والاستيلاء على مركبته والهرب بها لوجهة مجهولة، ومن خلال تحرّيات موسّعة عن المتهم، جرى التوصل إلى مكان اختفائه والقبض عليه، وقد أقر بارتكابه الجريمة، وأرشد إلى مركبة المجني عليه ومتعلقاته الشخصية، وجرى إيقافه تمهيدا لإحالته وملف الحادثة لهيئة التحقيق والادعاء العام».