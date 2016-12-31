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31/12/2016 2:21:45 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- «تكويت» قطاعات إدارية حكومية.. هدنة سورية تجتاز اليوم الأول... وأستانة تتأهب.. الخالد: أمن السعودية ودول «التعاون» جزء لا يتجزأ من أمن الكويت


31/12/2016  الآن - صحف محلية  12:20:24 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- «تكويت» قطاعات إدارية ...
من الجريدة

الجريدة

«تكويت» قطاعات إدارية حكومية 

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