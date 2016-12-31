وفيات اليوم السبت 31ديسمبر 2016

• بخيتة حماد حسين، أرملة: وادي صلبوخ المحيسن الحسيني، 66 عاما، (شيعت)، الجهراء، القصر، ق1، ش2، ج3، م23، تلفون: 99499887 - 51185558



• حمد خليل إبراهيم حيدر، 21 عاما، (شيع)، رجال: الرميثية، شارع مسجد الاقصى، ق5، م30، حسينية العقيلة الطالبين، مقابل حسينية سيد محمد، تلفون: 50322998، نساء: بيان، ق7، ش1، ج2، م29، تلفون: 60606054



• محمد مشعل مجاهد ضيف الله المطيري، 21 عاما، (شيع)، رجال: سعد العبدالله، ق10، ش 79، م42، تلفون: 55727774، نساء: العمرية، ق3، ش7، م10، تلفون: 66599322



• صباح طعمة صالح البشير الخالدي، 60 عاما، (شيع)، اليرموك، ق3، شارع عبدالعزيز بن باز، م502، تلفون: 99765332 - 99299977



• فاطمة هاشم صادق، أرملة: إبراهيم عبدالسلام ملا حسين التركيت، 73 عاما، (شيعت)، رجال: الفيحاء، ديوان التركيت، تلفون: 99067464 - 55276876، نساء: العدان، ق2، ش88، م12، تلفون: 99577254



«إنا لله وإنا إليه راجعون»