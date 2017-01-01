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1/1/2017 4:35:52 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- الخالد لـ الجريدة :لا انتخابات تكميلية للمجلس البلدي.. استعجال تعديلات «الرياضة» قبل 11 يناير.. تجنيس ما لا يقل عن ألفي «بدون» خلال 2017


1/1/2017  الآن - صحف محلية  2:47:23 AM

أبرز عناوين صحف الأحد:- الخالد لـ الجريدة :لا ...
من جريدة النهار

الجريدة

العزب لـ الجريدة.: قانون استقلال القضاء إلى المجلس قريباً

 الخالد لـ الجريدة.: لا انتخابات تكميلية للمجلس البلدي

 موسكو «تدوّل» وقف إطلاق النار بسورية والفصائل تهدد بإلغائه 

الانباء 

استعجال تعديلات «الرياضة» قبل 11 يناير

 تجنيس ما لا يقل عن ألفي «بدون» خلال 2017

 الراي

الجراح لـ«الراي»: أزلنا أجهزة التشويش من «المركزي» وتأثيرها على المساجين نفسي وليس صحياً

 مستورد الحاويتين المهربتين في قبضة الأمن

 بيت الزكاة المُخوّل الوحيد بإقامة المشاريع الخيرية في مصر

 


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