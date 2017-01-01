35 قتيلا و 40 مصابا بهجوم على ملهى في اسطنبول

قال عمدة اسطنبول واصب شاهين للصحفيين إن 35 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 40 آخرون الهجوم على الملهى الليلي، مشيرا إلى أن الهجوم «عمل إرهابي». وأضاف شاهين إثر الاعتداء «للأسف فإن 35 من مواطنينا فقدوا حياتهم، واحد من بينهم كان شرطيا، ويتلقى أربعون شخصا العلاج في المستشفيات». وأفاد تلفزيون «إن تي في» التركي أن العديد من الاشخاص قفزوا في البوسفور مذعورين إثر الاعتداء، مشيرا الى أن هناك جهودا تبذل لإنقاذهم من المياه. وكان تلفزيون (إن.تي.في) التركي قد قال مبكرا إن نحو 20 إلى 30 شخصا أصيبوا في هجوم مسلح على ملهى ليلي في اسطنبول في وقت مبكر اليوم الأحد. وأضاف التلفزيون أن مهاجمين فتحا النار على ملهى ليلي في اسطنبول في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. وأظهرت لقطات تلفزيونية سيارات إسعاف وعربات للشرطة تقف خارج الملهى الليلي في حي أورتاكوي بأكبر المدن التركية. وذكرت وسائل الإعلام أن أحد المهاجمين لا يزال داخل الملهى الليلي. وبحسب وسائل إعلام فإن أحد المهاجمين كان يرتدي ملابس «بابا نويل» وكان يتحدث باللغة العربية.