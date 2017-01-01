المنامة: استشهاد شرطي وهروب محكومين بقضايا إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الأحد وقوع هجوم مسلح على أحد السجون، ما أسفر عنه مقتل شرطي وفرار عدد من المحكومين في قضايا إرهابية. وأفادت الوزارة على حسابها على موقع «تويتر» بوقوع «عمل إرهابي تمثل في هجوم مسلح على مركز الإصلاح والتأهيل في (جو)، وهو ما أسفر عنه استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أثناء تصديه للعناصر الإرهابية».



وأضافت أنه نجم عن ذلك هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية.



وأشارت إلى أن «الأجهزة الأمنية تكثف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك المحكومين الهاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن».