الأمن المغربي يعتقل جماهير الرجاء البيضاوي

اعتقل الأمن المغربي عددًا من جماهير الرجاء البيضاوي عقب مباراة الفريق أمام الدفاع الجديدي والتي أقيمت بينهما أمس السبت.



وأشار موقع 'البطولة' المغربي إلى أنَّ الأمن اعتقل عددًا من جماهير الرجاء بعد إلقائهم الحجارة على قوات الأمن التي كانت تؤمن محيط ملعب العبدي الذي كان يشهد مباراة الفريق أمام الدفاع الحسني الجديدي.



وأوضح أن الجمهور لم يستجب لإبقائه ساعة محاصرًا في مدرجات ملعب العبدي.



وانتهت مباراة الدفاع الحسني الجديدي مع نظيره الرجاء البيضاوي بالتعادل السلبي بينهما ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري المغربي.