الصين تؤكد إصابة بشرية أخرى بإنفلونزا الطيور

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) في وقت متأخر يوم السبت، إنّ السلطات الصحية في إقليم جيانغشي بجنوب الصين أكدت إصابة شخص بإنفلونزا الطيور من سلالة إتش7إن9.

وقالت شينخوا في تقرير مقتضب، إنّ الرجل البالغ من العمر 53 عاماً يتلقى العلاج بمستشفى في نانتشانغ عاصمة الإقليم وإنه في حالة حرجة.

وأصيب 17 شخصاً بإنفلونزا الطيور حتى الآن في الصين في فصل الشتاء، وتوفي اثنان منهم على الأقل. وأودى آخر تفش للإنفلونزا في البر الرئيسي الصيني والذي كان في الفترة ما بين أواخر 2013 وأوائل 2014 بحياة 36 شخصاً، وأدى إلى خسائر في القطاع الزراعي قدرت قيمتها بأكثر من ستة مليارات دولار.

وأعدمت الصين أكثر من 170 ألف طائر في أربعة أقاليم منذ أكتوبر/ تشرين الأول وأغلقت بعض أسواق الطيور الحية بعدما أصيب بشر وطيور بسلالات من إنفلونزا الطيور.

وقالت وزارة الزراعة الصينية الجمعة، إنّ حالات التفشي الأخيرة يتم التعامل معها 'في حينها وبطريقة فعالة' بدون انتشار ولم تؤثر على منتجات الدجاج أو أسعارها.

من جهتها، أكدت منظمة الصحة العالمية أنّ معظم الحالات البشرية سبق أن تعرضت لفيروس أنفلونزا الطيور إتش7إن9 عن طريق مخالطة الدواجن الحاملة للعدوى أو البيئة الملوثة بالعدوى، بما فيها أسواق الدواجن الحيّة. وطالما أن الكشف مستمر عن الفيروس في الحيوانات والبيئة، فإنه يمكن توقع حدوث المزيد من الحالات البشرية.



