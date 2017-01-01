اليمن: مواجهات بمأرب وشبوة وغارات في صنعاء

تواصلت المواجهات الميدانية بين قوات الشرعية والانقلابيين، اليوم الأحد، في محافظتي شبوة ومأرب، جنوبي ووسط اليمن، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، فيما نفذت مقاتلات التحالف العديد من الغارات بمناطق المواجهات، وأخرى شرق العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر مقربة من المقاومة الشعبية وأخرى تابعة للانقلابيين بأن المواجهات تجددت فجر اليوم، في منطقة 'صرواح'، غرب محافظة مأرب، التي تشهد تصعيداً في المعارك منذ أيام، وسط أنباء عن مقتل وإصابة العشرات خلال الثلاثة أيام الماضية، أغلبهم من مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وحلفائهم الموالين لعلي عبد الله صالح.

ونفذ التحالف، اليوم، في منطقة صرواح، غارتين على الأقل، ضد أهداف مفترضة للانقلابيين، ولم ترد على الفور معلومات حول آثار الضربات.

وفي محافظة شبوة، جنوبي البلاد، أفادت مصادر قريبة من المقاومة لـ'العربي الجديد'، عن تجدد المواجهات الميدانية بين قوات الشرعية والانقلابيين بمديرية عسيلان، فجر اليوم.

وحسب المصادر، شن الحوثيون وحلفاؤهم هجوماً عنيفاً لاستعادة مواقع فقدوها في الأيام الماضية، إلا أن رجال المقاومة أحبطوا الهجوم، بعد مواجهات سقط خلالها ضحايا من الطرفين.

وكان التحالف جدد، الليلة الماضية، غاراته في محيط صنعاء، حيث قصف بتسع غارات أهدافاً في مديرية صعفان، تركزت على جبل الفيدلي، ومنطقتي الحجيلة والحنان، ونفذ غارات أخرى في نقيل بن غيلان بمديرية نِهم.

وامتدت الغارات بمحيط صنعاء، مساء أمس، إلى مقر اللواء 63 حرس، في منطقة بيت دهرة بمديرية بني الحارث، شمال العاصمة.



