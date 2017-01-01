FacebookTwitterYoutubeRSS
1/1/2017 9:03:04 PM

ضحايا عرب بحادثة اسطنبول


من السعودية والمغرب ولبنان، وليبيا وجنسيات أخرى

1/1/2017  الآن - وكالات  7:15:19 PM
من السعودية والمغرب ولبنان، وليبيا وجنسيات أخرى

قالت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية، فاطمة بتول صيان قايا، إن معظم جرحى اعتداء إسطنبول الإرهابي من الأجانب بينهم عرب، إلى جانب آخرين أتراك.

وفي تصريحات صحفية أدلت بها أثناء زيارتها للجرحى في مستشفيات مختلفة بمدينة إسطنبول أوضحت قايا أن من بين الجرحى مواطنون من السعودية والمغرب، ولبنان، وليبيا، إضافة إلى جنسيات أخرى لم تحددها.

وأضافت أن 'الرعايا الأجانب المشار إليهم زاروا تركيا مرات عديدة، وهم يعرفونها جيدًا'. دون أن تذكر عدد ضحايا كل جنسية على حدة.

ووقع هجوم مسلح على ناد ليلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بمنطقة 'أورطه كوي' بإسطنبول حيث كان مكتظاً بالمحتفلين بالعام الجديد، ما أسفر عن مقتل 39 شخصًا وإصابة 65 آخرين.

 



Add commentBookmark Save pagePrint pageSend page

أضف تعليقك




 

الدليل الإعلاني




اطرح سؤالك القانوني


الدليل الإعلاني


الدليل الإعلاني