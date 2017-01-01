وفيات الأحد 1 يناير 2017

بخيتة حمادي حسين أرملة وادي صلبوخ المحيسن الحسيني 66 عاما، شيعت، الجهراء، القصر، ق1، ش2، ج3، م23، ت: 99499887، 51185558

حمد خليل إبراهيم حيدر 21 عاما، شيع، رجال: الرميثية، شارع المسجد الأقصى، ق5، م30، حسينية العقيلة الطالبين، مقابل حسينية سيد محمد، نساء: بيان، ق7، ش1، ج2، م29، ت: 50322998، 60606054

محمد مشعل مجاهد ضيف الله المطيري 21 عاما، شيع، رجال: سعد العبدالله، ق10، ش79، م42، نساء: العمرية، ق3، ش7، م10، ت: 55727774، 66599322

صباح طعمة صالح البشير الخالدي 60 عاما، شيع، اليرموك، ق3، شارع عبدالعزيز بن باز، م502، ت: 99765332، 99299977

فاطمة هاشم صادق أرملة إبراهيم عبدالسلام ملا حسين التركيت 73 عاما، شيعت، رجال: الفيحاء، ديوان التركيت، نساء: العدان، ق2، ش88، م12، ت: 99067464، 55276876، 99577254