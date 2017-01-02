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2/1/2017 1:46:00 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- الإرهاب يضرب إسطنبول ويدمي الكويت.. فيروز يطلب مثوله أمام «الأموال العامة» للتحقيق بحفظ البلاغات.. الحكومة: إحالة 7 مشاريع قوانين للبرلمان.. العثور على الحاويتين يفجر السؤال: أين اختفت الـ11 السابقة؟


2/1/2017  الآن - صحف محلية  12:22:42 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- الإرهاب يضرب إسطنبول ...
من الجريدة

 

الجريدة

الإرهاب يضرب إسطنبول ويدمي الكويت

 فيروز يطلب مثوله أمام «الأموال العامة» للتحقيق بحفظ البلاغات

 الصرعاوي: 5.98 مليارات دينار العجز الفعلي للموازنة... والاحتياطي العام غطاه

 الأنباء

الحكومة: إحالة 7 مشاريع قوانين للبرلمان

 الأمير لغوتيريس: دعمنا ثابت لجهود الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلم

 الراي

الصراف والخليفة والدرعة مرشحون «برلمانيون» لشواغر «الصحة»

 العثور على الحاويتين يفجر السؤال: أين اختفت الـ11 السابقة؟

 الكويتية المصابة اتصلت بوالدتها تصرخ: «يمّه قاعدين يرمون إحنا بنموت... ادعيلي»

 النهار

ضبط الحاويتين المهربتين في «أمغرة» بكميات من الخمور

 173 مليون دينار لإنشاء 52 مدرسة و60 صالة رياضية

 58 ألفاً غادروا البلاد خلال العطلة

 


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