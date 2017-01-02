مجلس الوزراء: 12 أولوية للحكومة خلال السنوات الأربع القادمة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بما يلي: اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية تضمنت دعوة سموه حفظه الله ورعاه للمشاركة في أعمال اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها الثامنة والعشرين التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية عمان بتاريخ 29/3/2017.

كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية تتضمن الاشارة إلى استعداد مصفاة عدن بمهمة تكرير النفط الكويتي الخام.

ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من دولة الرئيس الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيقة المتضمنة الإشادة بالعلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين والعزم على المضي في الارتقاء بها إلى ما يخدم مصلحة الشقيقين ويعزز التعاون المشترك في مختلف الميادين.

واطلع مجلس الوزراء ايضا على الرسالة التي تلقاها سمو رئيس مجلس الوزراء من معالي تيريزا ماي رئيس وزراء المملكة المتحدة المتضمنة الاعراب عن سعادتها بلقاء حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بقمة مجلس التعاون الخليجي وما تم الاتفاق عليه خلال القمة فيما يتعلق بالدفاع والأمن والتجارة والثقافة وتطلع المملكة المتحدة للمضي قدما في التعاون مع دولة الكويت.

كما اطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مجلس الوزراء بنتائج الزيارة التي قام بها للمملكة العربية السعودية الشقيقة مؤخرا ولقائه مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حيث تم خلالها بحث مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ثم أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مجلس الوزراء علما بأعمال الاجتماع الوزاري للدورة السادسة للجنة المشتركة العليا الكويتية -العراقية الذي عقد في جمهورية العراق الشقيقة مؤخرا وذلك استكمالا وتحديثا لما حققته الدورات السابقة من إنجازات ونتائج إيجابية وتعزيزا للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين حيث تم خلال الاجتماع استعراض كافة مجالات التعاون بين الجانبين وبحث سبل تقويتها على كافة الأصعدة والمجالات التي تخدم العمل المشترك بين البلدين الشقيقين.

كما أحاط معاليه مجلس الوزراء بفحوى لقائه على هامش الاجتماع مع فخامة الدكتور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق ودولة الدكتور حيدر جواد العبادي رئيس مجلس الوزراء ومعالي الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي التي تناولت بحث سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات والميادين.

وأحاط معاليه مجلس الوزراء كذلك بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ناصر جودة التي سلم خلالها رسالة خطية من جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الشقيقة التي تضمنت دعوة سمو الأمير حفظه الله ورعاه للمشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة في دورتها العادية ال(28) المقرر عقدها بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ثم استمع مجلس الوزراء كذلك إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد خالد الحمد الصباح حول نتائج الزيارة التي قام بها إلى المملكة العربية السعودية يوم الخميس الماضي ولقائه مع ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع سمو الأمير محمد بن سلمان وذلك لتفقد القوات الكويتية المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

كما استعرض معاليه خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات الدفاعية اضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما استكمل مجلس الوزراء برنامج عمل الحكومة (نحو تنمية مستدامة) حيث استمع المجلس إلى شرح قدمة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند براك الصبيح اوضحت فيه ان هذا البرنامج تضمن المحاور الواردة في النطق السامي لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وكلمتي سمو رئيس مجلس الوزراء في افتتاح دور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة والاجتماع الأول لمجلس الوزراء وملاحظات أعضاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حيث عرضت أولويات الحكومة خلال السنوات الأربع القادمة التي اشتملت على استدامة المالية العامة وتنفيذ برنامج التخصيص وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنظيم سوق العمل وبناء شبكة الأمان الاجتماعي وتطوير منظومة التعليم ورفع جودة الرعاية الصحية ورعاية وتمكين الشباب وتطوير البنية التحتية المعلوماتية والاتصالات وتطوير نظم الرعاية السكنية وإرساء أسس اقتصاد المعرفة وتعزيز الحكومة المؤسسية وتوظيف الطاقات المتجددة وتحسين البيئة كما أوضحت أنه تم تطوير منظومة اعداد الخطط السنوية ومتابعتها لتسبق مشروع الميزانية العامة واختيار المشروعات وفقا لعدد من المعايير اهمها وضوح أثرها التنموي وجدواها الاقتصادي والأثر المباشر على مؤشرات التنافسية العالمية وخلق فرص عمل وطنية في القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وفي ضوء هذا تم استحداث مركز الكويت للسياسات العامة والمركز الوطني للاقتصاد المعرفي ضمن جهاز التخطيط في الدولة وذلك لصنع السياسات العامة وتقييمها وفق منهجية علمية متطورة عبر شراكات مع وحدات تفكير استراتيجي عالمية وبعد المناقشة قرر المجلس الانتهاء من برنامج عمل الحكومة تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي حيث أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي المسلح الذي تعرض له مركز الإصلاح والتأهيل في مملكة البحرين الشقيقة والذي أسفر عن استشهاد رجل أمن وهروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية معربا عن وقوفه مع مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لتعزيز أمنها واستقرارها.

وتابع مجلس الوزراء بقلق واستياء بالغين الحوادث الإرهابية التي وقعت في عدد من الدول الصديقة مؤخرا وقد أدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي المسلح الذي وقع في أحد المطاعم بمدينة إسطنبول التركية عشية رأس السنة الميلادية والذي أسفر عن مقتل واصابة العشرات من الضحايا من جنسيات مختلفة.

كما أدان مجلس الوزراء كذلك التفجيرات الانتحارية الإرهابية التي وقعت في كل من سوق السنك التجاري وسط بغداد وكذلك في مدينتي النجف والصدر والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الضحايا وأدان مجلس الوزراء أيضا الانفجار الذي وقع في مقديشو بجمهورية الصومال الصديقة ظهر اليوم.

وتؤكد دولة الكويت مجددا على موقفها الرافض لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع كافة الأديان السماوية والقيم والأعراف الإنسانية وتؤيد الإجراءات التي تتخذها الجمهورية التركية وجمهورية العراق وجمهورية الصومال في مواجهة هذه الأعمال الإرهابية الرامية إلى زعزعة أمنها واستقرارها وتطالب المجتمع الدولي باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والحازمة في سبيل مكافحة هذه الآفة إلى جانب توحيد الجهود للتصدي للارهاب وهزيمته بما يكفل حفظ السلام والأمن في العالم أجمع.

ثم عبر مجلس الوزراء عن خالص التهنئة لسعادة انطونيو غويتيرس بمناسبة توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة متمنيا له النجاح والتوفيق في منصبه الجديد للعمل على دعم مبادئ الحق والعدالة وإرساء دعائم الاستقرار في العالم وفقا لما تجسده مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومثمنا الجهود التي قام بها السيد بان كي مون طيلة سنوات عمله في هيئة الأمم المتحدة.

كما رحب مجلس الوزراء بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الصادر يوم الخميس الماضي بوقف إطلاق النار في سوريا ودعم عملية السلام فيها والذي يدعو كذلك إلى تقديم المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وآمنة ودون إعاقة وأعرب المجلس عن أمله في أن يسهم هذا القرار في حقن دماء الاشقاء في سوريا ورفع المعاناة الإنسانية التي يعيشونها وعودة الهدوء الأمن والاستقرار في سوريا الشقيقة ويؤدي إلى الاستقرار في المنطقة.