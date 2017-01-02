وفيات 02 يناير 2017

رضية دنان محمد أرملة دغيم فهيد المطيري 68 عاماً، شيعت، الفردوس، ق7، ش الأول، ج12، م24، ت: 69002900 ،94444086

عبدالله معلي المطيري 74 عاماً، شيع، الفحيحيل، ق10، ش بن ربيعة، م10، ت: 66566266

محمد سليم سليمان العازمي 36 عاماً، شيع، الدوحة، ق4، ش2، م33، ت: 66635351

حمد عادل علي زويد العازمي 15 عاماً، شيع، ضاحية فهد الأحمد، ق2، ش207، م59، ت: 55216222

منيرة عبدالعزيز عبدالرحمن الحسن أرملة محمد عبدالله الملحم 72 عاماً، شيعت، إشبيلية، ق3، ش318، م23، ت: 65599110، 94448600

علي إبراهيم علي بوكحيل 78 عاماً، شيع، الرجال: النزهة، ق1، ش محمد الحميضي، م24، النساء: العديلية، ق1، ش19، م3، ت: 66450805

سكينة محمد إسماعيل كمال زوجة حسن عبدالله بوصخر 77 عاماً، شيعت، سلوى، ق1، ش7، م27، حسينية الإمام الحسين (كمال)، العزاء ابتداء من اليوم، ت: 99063610، 97800767

نبوية محمود عبدالناصر جبر أرملة سالم صويان العجمي 63 عاماً، تشيع بعد صلاة عصر اليوم، الرقة، ق3، ش8، م34، ت: 99444749

شقحاء مانع كريوين الديحاني أرملة محمد مانع الديحاني 76 عاماً، شيعت، عبدالله المبارك، ق1، ش101، م9، ت: 97747719، 51505955