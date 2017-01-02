عشرات القضايا بسبب ابتزازه للشباب بمقاطع فاضحة

علمت ((الان)) ان قاضي التجديد قرر اليون بإستمرار حبس سعودي اتهم في قضايا إبتزاز بمواقع التواصل الاجتماعي.

وضبط السعودي في اعقاب ورود عدة شكاوي إلى إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية من اشخاص تعرضوا للابتزاز حيث كان المتهم ينتحل صفة واسم فتيات بموقعي كيك والانستغرام ويستدرج الشباب بمحادثات جنسية بعد إجادته تقليد صوت الفتيات وخلال ذلك يقوم بتصوير المقاطع الجنسية للشباب وبعدها يبدأ بتهديدهم.

وقامت ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية بتتبع المتهم والذي كان يتحرك بمواقع التواصل بأكثر من اسم مستعار وتم القبض عليه والحصول على كافة الافلام التي كان يهدد بها الضحايا وتم اتلافها جميعاً واحيل إلى القضاء في كل شكوى منفردة ووصل عدد المتقدمين بشكاوي لاكثر من ٥٠ ضحية في حين ان هناك ١٥٠ شخص لم يقوموا بتقديم شكاوي لاعتباراتهم الخاصة.