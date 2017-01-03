FacebookTwitterYoutubeRSS
3/1/2017 1:22:08 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الهاشم: 150 مليون دينار لدراسة «الضريبة المضافة» و«المالية» تنفي.. رفع المعايير الانتقائية للتوظيف الحكومي.. مبارك السالم وكيل أمن الدولة ... للقطاع الخارجي.. «داعش» تبنى هجوم إسطنبول والسلطات اعتقلت 8 مشتبهين


3/1/2017  الآن - صحف محلية  12:07:53 AM

أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- الهاشم: 150 مليون ...
من جريدة النهار

 

الجريدة

الحمود بين رفع الإيقاف الرياضي والاستقالة والاستجواب

 

الهاشم: 150 مليون دينار لدراسة «الضريبة المضافة» و«المالية» تنفي

 

العدساني لـ الجريدة.: «الإيداعات» لم تُغلَق وستُفتَح لكشف الحقائق

 

الأنباء

رفع المعايير الانتقائية للتوظيف الحكومي

الجارالله لـ «الأنباء»: حالة الكويتيين المصابين في حادث إسطنبول مطمئنة

الراي

«الحاويات» تطيح... بالسيف!

 مبارك السالم وكيل أمن الدولة ... للقطاع الخارجي

 عملية جراحية لاستخراج رصاصة من بطن كويتية مصابة في إسطنبول

 النهار

«السكنية»: فسخ عقد «جنوب المطلاع» لتأخر مدير المشروع

 «التمييز» أوقفت إعادة الجنسية لأحمد الجبر

 «داعش» تبنى هجوم إسطنبول والسلطات اعتقلت 8 مشتبهين

 


Add commentBookmark Save pagePrint pageSend page

أضف تعليقك




 

الدليل الإعلاني




اطرح سؤالك القانوني


الدليل الإعلاني


الدليل الإعلاني