خط الموت في الوفرة- يكتب عنه فيحان العازمي

خط الوفرة



نكتب اليوم إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بعد اصبح الوزراء المعنيين بعيدين كل البعد عن هموم المواطن ولم نجد طريقا سوى نناشد سمو الرئيس ليوجه وزراءه لاتخاذ اللازم، ومقالنا اليوم عن طريق الموت وهو طريق نعني فيه ونقصد طريق الوفرة الذي يعتبر ملاذا للكثير من المواطنين من مرتادي المزارع والمخيمات والجواخير، ولكن من يسلك هذا الطريق بات اليوم يخاف على نفسه ويضع يده على قلبه توجسا وخيفة بعد ان اصبح طريقا للموت بسبب كثرة الحوادث والحفريات العميقة التي تتسبب بالحوادث ومنها الإنقلاب، ولكن وللأسف لم نجد من وزارة الأشغال اي تحرك ونقول للوزير الجديد وبكل صدق من القلب (طلعت من ذمتنا ودشت في ذمتك) لأنك يا معالي الوزير مسؤول مسؤولية مباشرة وانت مؤتمن في عملك للحفاظ على الأرواح.

وهل تعلم يا معالي الوزير ان طريق الموت هو طريق الوفرة وتحديدا كيلو 34 هناك حفرة عميقة تسببت بالعديد من الحوادث في الأونة الأخيرة وهناك العديد من الشكاوى الموجهة لقطاع الطرق وبامكانك يا معالي الوزير ان تسأل الوكيل المساعد المختص بشؤون الطرق ، ولا نعرف سبب هذا الاهمال والاستهتار بارواح البشر وعدم الحرص على تلبية حاجاتهم باصلاح هذا الطريق الذي يحصد الارواح واصبح بمثابة حمام دم ، وهذا غيض من فيض فطريق الوفرة نعرف جيدا مدى الإهمال فيه حتى اصبح طريق الوفرة كأنه خارج الكويت وليس داخلها، وحتى تعرف المعاناة يا معالي الوزير ماذا لو قمت انت شخصيا بالسير في هذا الطريق حتى تعرف إلى اين وصل الحال!!!!

ونختم رسالتنا لرئيس الوزراء، فنقول يا سموكم اعتبروا طريق الوفرة طريق موجود في العراق او في دولة بأفريقيا، فحكومة سموكم لم تترك دولة وإلا تبرعت لها او منحتها المليارات لبناء الطرق وتضبيطها ولكن غابت حكومتك ووزير الاشغال وقطاع الطرق عن طريق الوفرة التي لا تبعد عن منازل حكومتك يا سمو الرئيس كيلومترات قليلة ، فمتى تلتفتون لهذا الطريق يا سمو الرئيس، وحفظ الله الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه.

فيحان العازمي