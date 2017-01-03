طالبن بإبقاف قرار تسريح أزواجهن البدون العسكريين في الداخلية

تلقت مناشدة من مجموعة من المواطنات موجهة لوزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ناشدن فيها العدول عن قرار تسريح أزواجهن العسكريين في الداخلية من البدون، وفي ما يلي نص المناشدة:



السيد/ معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الموقر،

تحية طيبة وبعد،،،

نحن مجموعة من الكويتيات زوجات العسكريين المسرحين مؤخرا من عملهم وهم من فئة غير محددي الجنسية قد خدموا في وزارة الداخلية بكل جد واخلاص وحصلوا خلال خدمتهم علي العديد من الأوسمة وأهمها وسام التحرير ، ووسام الواجب ، تقديرا لهم على جهودهم الحثيثة وقد تم تسريحهم فجأة ولايوجد عليهم أية قيود أمنية أو ملاحظات.

نرفع الى معاليكم هذه المناشدة راجين من العلي القدير ، ثم من معاليكم النظر بعين العطف لوقف التدهور الكبير في أوضاعنا المعيشية نتيجة هذا القرار وما نتج عنه من تبعات مؤلمة علينا وما نتحمله من أعباء والتزامات وهم المعيلون لنا بعد الله سبحانه وتعالى .

وفقكم الله وسدد خطاكم وجعلكم ذخرا لهذا البلد المعطاء وانت الكريم ابن الكرام.

وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام،،،

زوجات المسرحين