دعوات إسرائيلية لإقالة نتنياهو

ما زال تحقيق الشرطة الإسرائيلية مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتفاعل في الصحافة الإسرائيلية، التي بدأت تتوقع استقالته، وسط دعوات من المعارضة لإقالته من منصبه.

وذكرت مراسلة صحيفة 'يديعوت أحرونوت' موران أزولاي أن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بدأت بحث مبادرة قدمتها عضوة الكنيست ميراف ميخائيلي من حزب 'المعسكر الصهيوني' لتعيين قائم بأعمال رئيس الحكومة، بسبب خضوع الأخير للتحقيق من قبل الشرطة، في ظل عدم وجود قانون يلزمه بتعيين من يقوم بمهامه.

وأضافت أنه مع وجود الحكومة الحالية، والعدد الكبير من الوزراء والوزيرات الذين يرون أنفسهم مؤهلين لتولي هذا المنصب، فإننا نتوقع مرحلة طويلة من النزاعات الداخلية، مما سيدخل إسرائيل في حالة من الفوضى السياسية.



ونقل زئيف كام مراسل موقع 'إن آر جي' عن يائير لابيد زعيم حزب 'هناك مستقبل' المعارض، ووزير المالية السابق، مطالبته نتنياهو بوضع نهاية لظاهرة التحقيقات الجنائية معه من قبل الشرطة والجهات القضائية.

ورأى أن تعرض رئيسي حكومتين إسرائيليتين للملاحقة القانونية بسبب الفساد سيصعب عملية ترميم ثقة الجمهور في النظام السياسي في إسرائيل، مطالبا بعدم الانتظار شهورا طويلة حتى انتهاء التحقيق مع نتنياهو، لأنه سيكون من الصعب على الإسرائيليين انتظار تحقيقات نتنياهو كما كانت عليه الحال مع سلفه إيهود أولمرت.

وأضاف أنه ليس معقولا أن يمضي نتنياهو كامل وقته مع محاميه، بدلا من الاجتماعات المكثفة مع رؤساء الأجهزة الأمنية من الموساد والشاباك وقيادة الجيش الإسرائيلي، لأن سياسيا موجودا في أجواء التحقيق سيكون عرضة للضغوط بصورة دائمة، مخاطبا الجهات الحكومية ذات الاختصاص بضرورة وضع حد لهذه القضية، سواء مكتب رئيس الحكومة أو مستشارها القضائي.

وقال يتسحاق هرتسوغ زعيم المعارضة إنه يجب على سلطات التحقيق استكمال إجراءاتها بكامل صلاحياتها، مطالبا باستبدال نتنياهو الذي فشل في إدارة الدولة في مجالاتها السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والاجتماعية.