الخمر يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية

كشفت دراسة أميركية جديدة أن شرب الخمر يمكن أن يزيد فرص إصابة الشخص بالنوبات القلبية وقصور القلب.

وكان الباحثون بجامعة كاليفورنيا حللوا بيانات 15 مليون مريض بالمستشفيات بين عامي 2004 و2009، وتم تشخيص 286 ألفا منهم بإدمان الخمر، ووجدوا أن الإفراط في تعاطيها ضاعف اضطراب نبضات القلب، وزاد خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 40%، وزاد خطر الإصابة بقصور القلب إلى أكثر من الضعف.

ويأمل الباحثون أن تخفف هذه البيانات حماسة الإقبال على الخمر، وتدارك أي مبرر للإفراط في شربها؛ لأن بعض الناس يعتقدون بأن فيها فائدة للقلب، بناء على دراسات جماعية سابقة، والعكس هو الصحيح كما تشير البيانات.

وتعقيبا على هذه الدراسة قالت رئيسة قسم المعلومات الصحية بالصندوق العالمي لأبحاث السرطان في بريطانيا إن هذه البيانات تضيف إلى البراهين بأن أي فائدة صحية يعتقد الناس بوجودها في الخمر ربما فاقتها آثارها الخطيرة.

وأضافت 'عندما يتعلق الأمر بالوقاية من السرطان -مثلا- فإن أي كمية من الخمر، وليس فقط الإفراط فيها، تزيد خطر الإصابة بعدد من السرطانات المنتشرة، ومنها سرطان الثدي والأمعاء. وفي الواقع لو أنه لم يشرب أحد الخمر لأمكن وقاية نحو 21 ألف حالة سرطان في بريطانيا سنويا'.

وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة نشرت في مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب.