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أبرز عناوين صحف الاربعاء:- العسعوسي: النيابة تؤيد عودة سن الحدث إلى 18 عاماً.. التقشف الحكومي يضرب «أبحاث الجامعة»..«الصحة» ستزيد رسوم الخدمات على الوافدين.. «الحاويات» إلى «حماية الأموال»


3/1/2017  الآن - صحف محلية  11:59:51 PM

أبرز عناوين صحف الاربعاء:- العسعوسي: النيابة ...
من جريدة النهار

الجريدة

العسعوسي: النيابة تؤيد عودة سن الحدث إلى 18 عاماً

الحمود: لا عودة لمرسوم 26/2012

التقشف الحكومي يضرب «أبحاث الجامعة»

الأنباء

إحالة رئيس ونائب وأمناء «مكافحة الفساد» إلى التقاعد

 وحدات سكنية «طابقين» في المرقاب

 الراي

«الصحة» ستزيد رسوم الخدمات على الوافدين

 بوادر انفراجة... رياضية

 «الحاويات» إلى «حماية الأموال»

 النهار

75 مشروعاً لرفع كفاءة منظومة الطرق في البلاد

 «السكنية»: عقود «المطلاع» تسير وفق البرنامج الزمني

 الأمير: أهل الكويت جُبلوا على رفع المعاناة عن اللاجئين والمنكوبين

 


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