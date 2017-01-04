الإستئناف ألغت حكم حبسه ورد 48 ألف دينار

ألغت محكمة الاستئناف اليوم برئاسة المستشار سعد متولي في القضية رقم 12/2016 مباحث الجنسية، حكم محكمة اول درجه والقاضي بحبس مواطن سبع سنوات مع الشغل والنفاذ. ورد مبلغ 24 الف دينار وتغريمه ضعف المبلغ والعزل من وظيفته . والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما نسب اليه

وكانت النيابة العامة وجهت له تهما جاء فيها:

حيث انه منذ عام 1973 وحتى 2016

1- ارتكب تزوير في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بانها مطابقة للحقيقة وهو ملف الحنسية الكويتية والبطاقة المدنية ورخصة القيادة وجواز سفر وقرار التعيين بوزارة العدل وانتحل اسم له

والتي تفيد جميعها على خلاف الحقيقه انه نجل المتهم الاول المتوفي وانه كويتي الحنسية .

2- ارتكب تزوير في طلب التسجيل ببرنامج اعادة الهيكلة .

3- بصفته موظف عام استولى بغير حق على المبالغ المبينة .