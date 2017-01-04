وفيات الأربعاء 4 يناير 2017

لافي عواد جمعان الدويلة 80 عاما، شيع، الرجال: الرحاب، ق3، ش6، م8، النساء: اشبيلية، ق1، ش115، م10، ت: 60666638، 50208820

سناء فالح سعد اللامي زوجة بدر العطية البلوشي 57 عاما، شيعت، الرجال: السالمية، ش عثمان (خلف مستشفى الراشد)، حسينية الحيدرية، ت: 99042313

عادل أمر الله غلوم شاه علي 46 عاما، شيع، الرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، النساء: المنقف، ق1، ش127، م22، ت: 55646444، 55502777، 55853355

مبارك سعد عبدالله العبيدان 78 عاما، شيع، الرجال: العقيلة، ق3، ش307، م11، النساء: القرين، ق3، ش4، م68، ت: 99515114، 66554944، 66017149، 99634408، 51119542

محمد علي محمد العتيبي 49 عاما، شيع، الرقة، ق7، ش بيت التمويل، م372، ت: 99556000، 55050078، 55798866

فوزية سليم السعيد زوجة غانم فراج الغانم 74 عاما، شيعت، الرجال: الخالدية، ق4، ش عبدالله الخلف السعيد، ديوان الغانم، النساء: الرميثية، ق2، ش المسجد الأقصى، م20، ت: 66669158، 97111165

باني سعد نايف الهاجري 91 عاما، شيع، الصباحية، ق1، ش13، م770، ت: 50666525

شوق عبدالله حمد الشراح 29 عاما، تشيع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: العدان، ق7، ش17، م3، النساء: السالمية، ق4، ج3، م9، ت: 99583226، 25711597