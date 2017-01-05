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5/1/2017 2:44:28 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- ثلاثي «إعلان موسكو» يتعرض لنكسة.. الكويت ودّعت م.هشام العتيبي.. «إجراء سياسي علني» لخفض المخالفات المالية للجهات الحكومية.. وزير الصحة يؤكد لـ «الراي» زيادة الرسوم على خدمات الوافدين من منتصف فبراير


5/1/2017  الآن - صحف محلية  12:22:03 AM

أبرز عناوين صحف الخميس:- ثلاثي «إعلان موسكو» ...
من الجريدة

الجريدة

الصالح: «القيمة المضافة» لن تطرح في المدى القصير أو المتوسط

 معسكرا الصراع الرياضي على طاولة «الشباب والرياضة» البرلمانية

 ثلاثي «إعلان موسكو» يتعرض لنكسة

 الأنباء

الكويت ودّعت م.هشام العتيبي

 5 سنوات لتطبيق القيمة المضافة

 الراي

وزير الصحة يؤكد لـ «الراي» زيادة الرسوم على خدمات الوافدين من منتصف فبراير

 «الراي» تنشر تفاصيل سرقة 13 مليون جنيه إسترليني من المكتب الصحي الكويتي في لندن

 القضيبي يُطوّق «الحاويات» بإجراءات مشدّدة: مراقبة لصيقة ومسارات إجبارية... وعارضات

 النهار

وزير الأشغال: سرعة معالجة ملاحظات «المحاسبة»

 «إجراء سياسي علني» لخفض المخالفات المالية للجهات الحكومية

 


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