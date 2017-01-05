التحالف: قاعدة إنجرليك التركية جعلت العالم أكثر أمنًا

وصف المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة 'داعش' العقيد جون دوريان، اليوم الأربعاء، قاعدة '‘نجرليك' الجوية جنوبي تركيا بأنَّها 'جعلت العالم أكثر أمنًا'؛ بسبب العمليات التي نفَّذها التحالف انطلاقاً منها.



وقال - في الموجز الصحفي الذي عقده عبر دائرة تلفزيونية خاصة من بغداد مع صحفيين في واشنطن، حسب 'الأناضول': 'تقديم المعلومات الاستخبارية وتنفيذ عمليات المراقبة والاستطلاع إلى قوات شركائنا في التحالف الدولي وكذلك تنفيذنا لهجمات ضد عدونا داعش وموارده، كلاهما مستمرين انطلاقًا من قاعدة انجرليك الجوية'.



وأضاف: 'ما وفرته القاعدة الجوية من قدرات للتحالف لا يقدر بثمن، وبكل تأكيد فإنَّ العالم بأكمله أصبح أكثر أمنًا بسبب العمليات التي تم تنفيذها انطلاقًا من إنجرليك'.



على صعيد متصل، كشف العقيد الأمريكي أنَّ زيادة حجم الدعم الذي يقدمه التحالف للعمليات التركية في منطقة الباب السورية لازالت قيد الحوارات الدبلوماسية بين قادة التحالف وكذلك بين الولايات المتحدة وتركيا، دون الدخول في تفاصيل هذه المباحثات.



وأشار دوريان إلى أنَّ التحالف الدولي لم يتردَّد في تقديم الدعم للقوات التركية قرب الباب شمالي سوريا، عندما احتاجت الأخيرة لذلك.



وأمس، صرَّح المتحدث باسم وزارة الدفاع 'البنتاجون' بيتر كوك بأنَّ التحالف الدولي قدَّم دعمًا جويًّا للقوات التركية بناء على طلب منها قرب مدينة الباب الأسبوع الماضي، في عملية لم تتضمن تنفيذ 'غارة جوية' ولكن فيما يشبه 'استعراضًا للقوة'.



ودعمًا لقوات 'الجيش الحر'، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، في 24 أغسطس الماضي، حملة عسكرية بمدينة 'جرابلس' ومحيطها شمالي سوريا، تحت اسم 'درع الفرات'.