زلزال بقوة 3.6 درجات يضرب مصر بلاخسائر

ضرب زلزال بقوة 3.6 درجات على مقياس ريختر، شمالي مصر، صباح اليوم الخميس، دون خسائر.

وقال أحمد بدوي، رئيس الشبكة القومية للزلازل (حكومية) للأناضول إن 'محطات الشبكة سجلت زلزالا في تمام الساعة 8.05 (6.05 ت.غ) 15 كيلو شمال شرق مدينة العاشر من رمضان'.

وأشار عضو لجنة الكوارث والمخاطر بمجلس الوزراء أن الزلزال 'شعر به بعض سكان المناطق المجاورة، ولم تنجم عنه خسائر'.

وعلى فترات متباعدة تشهد مصر زلازل، كان أحدثها في نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، حيث تعرضت محافظة جنوب سيناء (شمال شرق) لزلزال بقوة 4.7 درجات بمقياس ريختر دون خسائر.