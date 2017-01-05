وزير الخارجية الصيني : 'ثاد' يضر بأمننا الاستراتيجي

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إنَ 'بلاده تعارض الاندفاع من جانب واحد لنشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية 'ثاد'، في شبه الجزيرة الكورية'، واصفًا المنظومة بأنها ستضر بمصالح الأمن الاستراتيجية للصين.

جاء ذلك خلال اجتماع وانغ يي مع وفد من حزب 'مينجو' الكوري الجنوبي المعارض، في العاصمة بكين، حيث جدد لأعضاء الوفد رفض بلاده نشر الولايات المتحدة الأمريكية منظومة 'ثاد' على الأراضي الكورية الجنوبية.

وأكد وانغ يي أن بلاده مُتفهمة لقلق سيؤول، وتعي حاجتها إلى حماية أمنها وشعبها.

ودعا وانغ يي كافة أطراف الأزمة إلى تبني مواقف بناءة من أجل الوصول إلى حل معقول من خلال الحوار والتفاوض.

وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أمس الأربعاء، أنها تعتزم تقديم موعد نشر منظومة 'ثاد' في إطار مساعيها لمواجهة التهديدات المتزايدة من قبل الجارة الشمالية.

ومؤخراً، أعلنت واشنطن وسيؤول أنه سيتم نشر منظومة 'ثاد' في بلدة 'سونغ جو'، بإقليم 'كيونغ سانغ' (شمالي ك الجنوبية) قبل نهاية عام 2017.

وتقول سيؤول أن بيونغ يانغ تملك حوالي 40 كغ من البلوتينيوم الذي يكفي لصناعة 4-8 وحدات من الأسلحة النووية.

وتعارض روسيا والصين نشر منظومة 'ثاد' في المنطقة، بدعوى أن ذلك من شأنه زيادة التوتر العسكري في شرق آسيا، فيما تقول سيؤول إن النظام المذكور سيزول بشكل طبيعي في حال التخلص من تهديدات بيونغ يانغ.