اشتراها من جمعية الفنطاس بدون أي بيانات وتخوف من كونها مصرية موبوءة!

تلقت شكوى من قبل مواطن مبدياً إستغرابه من قيام جمعية الفنطاس ببيع منتج الفراولة اليوم- كما هو موضح في الصورة أعلاه- من دون وجود أي بيانات على المنتج تتعلق ببلد المنشأ وتاريخ الصلاحية والإنتهاء كما هو معمول في سائر المنتجات التي تباع ببقية المنتجات والمراكز التسويقية.

وأبدى المواطن توجسه وخوفه من ان هذا المنتج قد يكون خطراً صحيا محتملا او قد تكون فراولة مصرية المنشأ لا سيما بعد ان منعت العديد من الدول من بينها الكويت الفراولة المصرية لأنها تسبب مرض الإلتهاب الكبدي الوبائي، بعد ان اثبتت الفحوص المخبرية ذلك قبل شهور قبل ان تعود الكويت لاحقا وتحديدا قبل أيام لتسمح بالاستيراد بذريعة خلوها من الأمراض.

وقد اثار قرار الكويت مؤخرا بالسماح لاستيراد الفراولة المصرية مجددا استياء كبيرا بين المواطنين والمقيمين وعبروا عن بالغ غضبهم من خلال مواقع التواصل الآجتماعي حيث بينوا أنه لايعقل ان تكون الكويت أكثر دقة في فحص المنتجات المستوردة من الدول المتقدمة ومنها الولايات المتحدة مثلا. وأنهم يخشون ان يكون قرارها جاء تحت ضغوط سياسية، على حد قولهم.