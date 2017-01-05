وفيات اليوم الخميس 5 يناير 2017

• عبدالرحمن أحمد علي الكندري، 70 عاماً، (شيع)، رجال: الشعب، ديوان الكنادرة، تلفون: 65699080، نساء: الفردوس، ق8، ش1، ج4، م22، تلفون: 99776559



• عبدالله السيد أحمد السيد عبدالله الرفاعي، 79 عاماً، (شيع)، رجال: الشامية، ديوان الرفاعي، تلفون: 94123450، نساء: الروضة، ق4، ش46، م5، تلفون: 22533103



• محمد سعود سالم العمران، 56 عاماً، (شيع)، رجال: الروضة، ق5، ش البارودي، م5، تلفون: 96910001، نساء: العدان، ق7، ش8، م10، تلفون: 97471770



• خالد عبدالعزيز عبدالله العقيل، 90 عاماً، (شيع)، رجال: بيان، ق6، ش2، م8، تلفون: 66651400، نساء: الشامية، ق1، ش حمد الحميضي، م15



• سبيكة عبدالرزاق يوسف البدر، أرملة: ناصر مرزوق البدر، 75 عاماً، (شيعت)، رجال: ديوان البدر، شارع الخليج العربي، بجوار مجلس الأمة، تلفون: 22461444 - 22469888، نساء: الشويخ ب، ق1، ش14، م12، تلفون: 24810149



• محمد منصور فالح العجمي، 61 عاماً، (يشيع بعد صلاة عصر غد الجمعة)، رجال: سعد العبدالله، ق9، ش942، م665، تلفون: 69992614، نساء: الجهراء، العيون، ق2، ش3، م63، تلفون: 50227788



• شريفة عبدالله الحمد الصقر، أرملة: أحمد عبدالمحسن الصقر، 78 عاماً، (شيعت)، رجال: الشامية، ق9، ش89، (ابن بطوطة)، ديوان محمد جاسم الصقر، تلفون: 24834383، نساء: الشامية ب،ق 4 ، ش41، م20، تلفون: 24814750



• مطلق صلبي العدله المطوطح العنزي، 63 عاماً، (يشيع بعد صلاة عصر غد الجمعة) ، الفروانية، ق2، ش82، م1، تلفون: 97373766 - 99050538



• هاشميه علي فتاح، زوجة: أحمد جاسم القطان، 73 عاماً، (شيعت)، رجال: المنصورية، حسينية الأوحد، تلفون: 97912444، نساء: الرميثية، ق12، شارع طاهر البغلي، م32، حسينية السيدة رقية



«إنا لله وإنا إليه راجعون»