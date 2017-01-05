شعيب المويزري: نواب يعطلون التحقيق في القضية

قال رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب شعيب المويزري في تصريح 'صحافي' لغاية الان لانستطيع فهم السبب في محاولات بعض نواب الامة تعطيل استكمال التحقيق في قضية خطيره تمس المال العام وهي الحيازات الزراعيه التي يعرفها الشعب الكويتي لانحسن ولا نسئ الظن بهم أو بمن يحاول سحب ملف التجاوزات في قضية الحيازات الزراعيه ، مضيفاً ولكن نذكر كل من يحاول سحب هذا الملف بان لجنة حماية الاموال العامه هي وحدها فقط اللجنه المختصه في أي قضايا فيها مساس بالمال العام وهذا حق أصيل للجنة حماية الاموال العامه ونتمني من الزملاء النواب تفهم إختصاص اللجان