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أبرز عناوين صحف الجمعة:- رسالة عبر الرئاسة لـ«الأولمبية الدولية»..«مفخخة» تضرب عمق اللاذقية.. تسجيل الناخبين في القيود إلكترونياً.. «الشؤون» تبدأ «الريجيم» بدمج قطاعي الرعاية والتنمية


5/1/2017  الآن - صحف محلية  11:40:43 PM

أبرز عناوين صحف الجمعة:- رسالة عبر الرئاسة ...
من الجريدة

الجريدة

رسالة عبر الرئاسة لـ«الأولمبية الدولية»

 الفارس: لا تقليص للبعثات الدراسية داخلياً أو خارجياً

 «مفخخة» تضرب عمق اللاذقية

 الأنباء

«حقوق الإنسان» زارت «المركزي» والتقت البراك

 تسجيل الناخبين في القيود إلكترونياً

 الصبيح لـ «الأنباء»: تخصيص 20% من المناقصات لمشاريع الشباب

 الراي

الدلال: «الكويتية» تقهقرت

 «الشؤون» تبدأ «الريجيم» بدمج قطاعي الرعاية والتنمية

 فراج العربيد لـ«الراي»: سأكون بعد إعلان فوزي ممثلاً لكل أبناء «الرابعة»

 


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