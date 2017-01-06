انخفاض معدل التضخم في إثيوبيا

أعلنت وكالة الاحصاء المركزي الاثيوبي عن انخفاض معدل التضخم السنوي في اثيوبيا في شهر ديسمبر الماضي من 7 بالمئة إلى 6,7 بالمئة في الشهر السابق عليه.



ونقلت وكالة الأنباء الاثيوبية الرسمية اليوم الجمعة عن مركز الاحصاء الاثيوبي أن المعدل السنوي للتضخم انخفض من 7 بالمئة في ديسمبر الماضي إلى 6,7 بالمئة في نوفمبر الماضي.



كما تباطأ مؤشر أسعار المواد الغذائية من 6.1 بالمئة في نوفمبر الماضي الى 5.3 في ديسمبر 2016.



فيما ارتفع معدل التضخم في المواد غير الغذائية الى 8.2 في المئة في ديسمبر مقارنة بـ 8.1 في المئة في نوفمبر الماضي.



يذكر ان نمو الناتج المحلي الإجمالي في اثيوبيا بلغ خلال العام المالي 2015/2016، نسبة 8.5% مقارنة مع 10.7% خلال العام المالي السابق.



وبلغت موازنة الحكومة الاثيوبية للعام 2016/2017، (12.631 مليار دولار) بزيادة تبلغ 13.3% عن ميزانية السنة المالية الماضية، وركزت على قطاعات تنموية، كالتعليم والمياه والصحة والمشروعات التنموية الأخرى.



وتعاني إثيوبيا من أسوأ موجة جفاف منذ 50 عاماً، ما دفع الحكومة لمواجهتها عبر تخصيص مبلغ 800 مليون دولار أمريكي.



وبحسب قانون الموازنة في إثيوبيا، تبدأ السنة المالية في يوليو من كل عام، وتنتهي في 30 يونيو من العام الذي يليه.