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7/1/2017 1:26:45 AM

أبرز عناوين صحف السبت:- «السكنية» تفتح الباب لتشريد الأسر وتشويه التركيبة السكانية.. «الصحة» تحقق في هدر 70 مليون دينار.. تنسيق حكومي - نيابي لمواجهة «الخطر الإقليمي».. الطبطبائي لـ «الراي»: أدرس استجواب المبارك... رياضياً


6/1/2017  الآن - صحف محلية  11:42:44 PM

أبرز عناوين صحف السبت:- «السكنية» تفتح الباب ...
من الجريدة

الجريدة

«السكنية» تفتح الباب لتشريد الأسر وتشويه التركيبة السكانية

 2880 جريمة إلكترونية خلال 2016

 «الصحة» تحقق في هدر 70 مليون دينار

 الأنباء

تنسيق حكومي - نيابي لمواجهة «الخطر الإقليمي»

 المطوع لـ «الأنباء»: زيادة سنوات الضمان لمشاريع «الأشغال» إلى 7 سنوات

 الراي

رؤية نيابية... ترحيل مئة ألف وافد سنوياً

 الطبطبائي لـ «الراي»: أدرس استجواب المبارك... رياضياً

 «الصحة»: رسوم مراجعة الوافدين دينار للمستوصف وديناران للمستشفى

 


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