رابعة الجمعة: احتضان الكويت للمؤتمر لدورها الرائد بالعمل الاعلامي

يدشن اتحاد اعلاميات العرب فرع دولة الكويت صباح غد المؤتمر الاول تحت شعار ' الاعلام و العنف ' برعاية سامية من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الصباح على مدى يومين في فندق كراون بلازا الثريا سيتس بالفروانية ، بمشاركة 17 دولة عربية ممثلين لعدد من المؤسسات الاعلامية المختلفة وبدعوة العديد من الاعلاميات والاعلاميين واعضاء هيئة السلك الدبلوماسي



بدورها أكدت نائب رئيس اتحاد اعلاميات العرب و رئيس فرع دولة الكويت الاعلامية رابعة حسين مكي الجمعة ان لدولة الكويت دور ريادي وثقافي وحضاري في العالم العربي من خلال الإصدارات الثقافية و المعرفية التي لعبت دورًا محوريًا في نشر الثقافة بعالمنا العربي و التي لها أثر كبير على الساحة الثقافية والأدبية والفنية ، مؤكدة أن استضافت دولة الكويت لهذا المؤتمر باعتبارها رائدة في المجال الاعلامي منذ الخمسينات من القرن الماضي

وثمنت نائب رئيس اتحاد اعلاميات العرب و رئيس فرع دولة الكويت الاعلامية رابعة حسين مكي الجمعة الرعاية الكريمة من العديد من الجهات والشخصيات في الكويت و على رأس الهرم سمو رئيس مجلس الوزراء و معالي وزير الإعلام و وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح والذي بادر بتقديم الدعم والرعاية للاتحاد كي يرى النور ويحقق أهدافه

وشددت نائب رئيس اتحاد الاعلاميات العرب ورئيس فرع دولة الكويت على ان المؤتمر يسلط الضوء على قضايا المرأة المعاصرة باعتبارها شريان المجتمع من قضايا تشريعية و تمكينية لمعالجتها ، و الذي سينعكس إيجابا على الاعلاميات القاطنات داخل ارض الكويت من مواطنات و مقيمات ، مبينة الى ان الاتحاد اضحى جسرا للتواصل بين الاعلاميات في مختلف الدول العربية لاسيما و ان نسبة العاملات في القطاعات الاعلامية داخل الكويت من مختلف الجنسيات العربية مرتفعة ، لافتة الى انه بالرغم من كم المعوقات التي تقابل المراة الاعلامية فانها مازالت تبحث لنفسها عن دور فعال مؤثر تؤثر به على الميدانين الاعلامين

و اوضحت نائب رئيس اتحاد اعلاميات العرب الاعلامية رابعة حسين مكي الجمعة انه لتحقيق التواصل بين العاملات في المجال الإعلامي في مختلف أنحاء العالم العربي وتبادل الخبرات بينهن ونقل تجارب الإعلاميات صاحبات الخبرة إلى الإعلاميات الشابات والارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميات من مختلف أنحاء العالم العربي حرصنا على وضع حلقات نقاشية ومحاضرات وندوات متخصصة عن طريق خبراء في المجال الإعلامي لمناقشة قضايا تتعلق بالإعلام وقضايا المرأة ، خاصة و أن الاتحاد مظلة تجمع الإعلاميات العرب ، مشددة على رؤية الاتحاد في فتح قنوات ربط حول مجمل اداء و قدرات المنظومات الاعلامية بشكل يتضمن وجود استراتيجية متكاملة للتعامل مع تطورات الاوضاع داخليا و خارجيا

واكدت الجمعة على ان ضيوف الكويت عبر وسائل الإعلام العربية المرئية والمسموعة والمكتوبة مشهود لهم بالثقافة العالية والقدرة على الحوار ، مشددة على ان المؤتمر وجد ليكون نقطة لقاء كاعلاميات عرب للنقاش والحوار حول قضايانا العربية المشتركة و تثقيف الاعلاميات العربيات لكي يكن قادرات على طرح قضايا المرأة بصورة سليمة لاسيما في نبذ العنف عن طريق تغير الحوار و ترسيخ العمل الاعلامي الايجابي الهادف البناء بدلا من الاعلام الهادم ، و التركيز على القيم الاصيلة و التعايش مع مجتمع متعدد الثقافات ، خاصة و ان الاعلام الالكتروني اضحى بيد كل شخص

و بينت الجمعة ان اختيار موضوعات جلسات المؤتمر بشكل دقيق ليتناسب مع متطلبات المرحلة وتتلاءم مع احتياجات المجتمع لما للإعلام من تأثير على مختلف نواحي الحياة ، مؤكدة على تنوعها لاكتساب الكم الأكبر من المهارات والخبرات معلنة عن اختيار المؤتمر لشخصية وزير الاعلام السابق الاعلامي محمد السنعوسي للحديث عن تجربتة الرائد في الاعلام الكويتي ، ومن أبرز ما سيتم مناقشتة من موضوعات حول 'الاعلام و العنف ' لخلق جيل من الاعلاميات الواعيات بالمتغيرات التي تحدث حولهن و تساهم في وضع رؤى تنموية للوطن العربي