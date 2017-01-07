د.أحمد المهاوش يبتكر تصنيفا لبرامج وقاية القلب وتأهيله

نجح الطبيب الكويتي المختص بوقاية القلب وتأهيله أحمد المهاوش في ابتكار تصنيف يحدد نسب تطبيق برامج وقاية القلب للحد الادنى من المعايير العالمية المبنية على توصيات اتحادات القلب العالمية.

وقال المهاوش وهو اختصاصي وقاية القلب وباحث الدكتوراه في المجموعة البحثية لاتحاد القلب البريطاني في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت انه تمكن من اثبات ان ثلث البرامج الموضوعة والمصنفة لتنفيذ التوصيات هي فقط التي تطبق المعايير العالمية لاتحادات القلب العالمية.

وأضاف أنه تم تكريمه بمؤتمر الجمعية البريطانية السنوي لوقاية القلب وتأهيله في كارديف بالمملكة المتحدة على هذا الانجاز ونشره بحثا علميا بهذا الخصوص.

وأفاد بأنه نجح بهذا الابتكار تحت اشراف مدير التدقيق البريطاني لتأهيل القلب التابع للاتحاد البريطاني للقلب مشيرا الى ان بحثه يقيم برامج تأهيل القلب في بريطانيا.

وتابع أن بحثه اشرف عليه أيضا ثلاثة من كبار مؤسسي تخصص وقاية القلب في اوروبا ورؤساء اتحادات بريطانيين سابقين لجمعيات وقاية القلب مشيرا الى أن البحث تخصص بمعرفة مدى تطبيق المعايير العالمية لتقديم خدمات برامج تأهيل القلب في بريطانيا.

وذكر أن 90 في المئة من أسباب امراض القلب يمكن الوقاية منها من خلال توفير مراكز تأهيل القلب لفعاليتها في التصدي لعوامل الخطورة المسببة لهذه الامراض كالخمول البدني والضغوط النفسية والتدخين والكوليسترول التي تساهم في تقليل وفيات امراض القلب بنسبة تتراوح بين 30 و50 في المئة.

وأكد المهاوش عزمه خلال المرحلة المقبلة على تأسيس قاعدة بيانات لتقديم برامج وقاية قلب عالمية ذات جودة عالية مبنية على الادلة والبراهين.

واوضح أن تلك القاعدة ستساهم في الحد من الوفيات المبكرة بسبب الامراض المزمنة غير المعدية بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2025.