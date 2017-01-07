وفيات اليوم السبت 7 يناير 2017

اسماعيل حجي علي محمد، «85 عاماً»، شيع، للرجال: قرطبة، ق3، شارع سليمان الفوزان، م2، للنساء: كيفان، ق1، ش16، م32، ت: 97275010.



فهد رجا مسند المطيري، «56 عاماً»، شيع، للرجال: اشبيلية، ق4، شارع محمد بن القاسم، مقابل نادي النصر، للنساء: صباح الناصر، ق3، ش14، م27، ت: 99549032 – 99893355.



عبدالله عياد شالح العتيبي، «25 عاماً»، شيع، الأندلس، ق10، ش101، م202، ت: 99650554.



درية محمد ابراهيم الشوا، أرملة باتل علي ماطر الرشيدي، «62 عاماً»، شيعت، الأندلس، ق8، ش7، م199، ت: 99013339 – 66222050.



إبراهيم خليل أحمد الداود، «61 عاماً»، شيع، للرجال: مشرف، ق5، الشارع الثاني، م39، للنساء: العدان، ق4، ش18، م16، ت: 99997556.



سعد خالد سعران المطيري، «69 عاماً»، شيع، للرجال: اشبيلية، ق2، ش20، م31، للنساء: جليب الشيوخ، ق4، ش305، م15، ت: 97444776.



عمر عبدالله راشد احمد الهاجري، «33 عاماً»، شيع، للرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق3، شارع احمد الغانم، م10، ديوان الهاجري، للنساء: الزهراء، ق3، ش304، م27، ت: 22513986.



مانع خالد السعدون، «82 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الغد في مقبرة الجهراء، القصر، ق4أ، ش3، م18 – 219، ت: 99652490 – 97854485.



حمد محمد حمد المرعي، «72 عاماً»، التشييع التاسعة صباح الغد، للرجال: الخالدية، ق2، ش23، م7، للنساء: الشامية، ق9، ش96، م1، ت: 99006557.



شريفة عبدالله محمد المهيني، ارملة علي حسين علي بن محمد، «75 عاماً»، التشييع بعد صلاة عصر الغد، للرجال: السرة، ق3، شارع علي بن ابي طالب، م12، ديوان المهيني، للنساء: الشهداء، ق1، شارع 104، م30، ت: 99075108 – 99086810.



بتول شكري نيروز، ارملة احمد كرم نيروز، «87 عاماً»، شيعت، للرجال: حسينية سيد خلف الهاشمية، السالمية، شارع عمان، ق10، للنساء: حسينية خديجة كرم، الرميثية، ت: 66602898.