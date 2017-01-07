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أبرز عناوين صحف الأحد:- إحالة أمناء «مكافحة الفساد» للتقاعد تثير إشكاليات قانونية.. «السكنية» تجدد أزمة «من باع بيته» بتقليص مدة تسليم وثائق الملكية.. الرسائل المتبادلة بين الكويت والرياض تُمهّد لانفراج العلاقات السعودية – المصرية


7/1/2017  الآن - صحف محلية  11:59:33 PM

أبرز عناوين صحف الأحد:- إحالة أمناء «مكافحة ...
من الجريدة

الجريدة

إحالة أمناء «مكافحة الفساد» للتقاعد تثير إشكاليات قانونية

 الفضل: اللهم زِد الملاهي في بلادي

 «السكنية» تجدد أزمة «من باع بيته» بتقليص مدة تسليم وثائق الملكية

 الأنباء

الصانع: ليس دقيقاً القول إن الحكومة حال إصدار مرسوم الدعوة للانتخابات لم تكن بحاجة إلى وزير محلل

 200 % زيادة رسوم «الغرف الخاصة» بالمستشفيات

 الراي

إحالة مجلس «مكافحة الفساد» إلى التقاعد مشروع أزمة سياسية وقانونية ومالية

 العزب: قصدت الإشارة لمكانة مصر في قلوب الكويتيين والعرب جميعاً

 الرسائل المتبادلة بين الكويت والرياض تُمهّد لانفراج العلاقات السعودية – المصرية

 النهار

«ذوي الإعاقة»: صرف مخصصات المستحقين بأثر رجعي

 «الكهرباء»: تغليظ العقوبات على «ضاربي الكيبلات»

 «الديوان»: 19 ألف مواطن ينتظرون التوظيف

 


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