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8/1/2017 8:46:15 PM

تسهيل إجراءات التقاضي في قضايا الجنح وحوادث السير


تنسيقي بين رئيس المحكمة الكلية ومدير عام التحقيقات لتسهيلها

8/1/2017  الآن - محمد الكندري  6:13:38 PM
تنسيقي بين رئيس المحكمة الكلية ومدير عام ...

انعقد في قصر العدل اليوم الأحد الموافق 8/1/2017، اجتماع تنسيقي بمكتب رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل ماجد بورسلي ضم هيئة المحكمة الكلية، ومدير عام الإدارة العامة للتحقيقات اللواء د. فهد إبراهيم الدوسري، ونواب المدير العام ورؤساء الادعاء العام.
وقد رحب المستشار د. بورسلي ، بالحضور مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين.
وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بتسهيل إجراءات التقاضي في قضايا الجنح وجنح حوادث السير.
وقد أسفر الاجتماع عن توصل الجانبين إلى إجراءات من شأنها تبسيط إجراءات التقاضي وتحويله لواقع عملي بما يكفل حقوق جميع الأطراف وتحقيق العدالة.



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