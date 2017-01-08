وزير الدفاع الفرنسي: أحبطنا 24 ألف هجوم إلكتروني

قال وزير الدفاع الفرنسي جون ايف لودريان أن محاولات الهجمات الالكترونية على وزارة الدفاع تتضاعف كل عام وان الأجهزة الفرنسية تصدت العام الماضي لـ 24 ألف هجوم إلكتروني خارجى.

وأوضح لودريان في مقابلة نشرت اليوم الأحد، مع صحيفة 'لوجورنال دو ديمانش'- أنه منذ توليه مهامه في 2012 وخاصة خلال الأعوام الثلاثة الاخيرة بات التهديد السيبراني كبيرا ويستهدف الأدوات العسكرية الفرنسية.

وأشار إلى محاولات المساس بصورة وزارة الدفاع والى شن هجمات لأغراض استراتيجية رصد وتجسس وكذلك محاولات تعطيل أنظمة تشغيل الطائرات بدون طيار.

وأكد أن بلاده تحتفظ بحق الرد بكل الوسائل التى تراها مناسبة على أي هجوم إلكتروني محتمل وذلك بواسطة ترسانتها السيبرانية وأيضا بطرق تقليدية، مشيرا إلى أن الامر سيكون مرهونا بتأثيرات هذا الهجوم.

وقال وزير الدفاع الفرنسي أنه ستتم مضاعفة عدد'الجنود الرقميين' بالجيش الفرنسي إلى 2600 بحلول 2019 بدعم من 600 خبير الكترونى إضافيين وذلك تحت قيادة رئيس أركان الجيوش