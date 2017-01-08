وفيات اليوم الأحد 8 يناير 2017

بتول شكري نيروز أرملة أحمد كرم نيروز 87 عاماً، شيعت، الرجال: حسينية سيد خلف الهاشمية، السالمية، شارع عمان، ق10، النساء: حسينية خديجة كرم، الرميثية، ت: 66602898

إسماعيل حجي علي محمد 85 عاماً، شيع، الرجال: قرطبة، ق3، شارع سليمان الفوزان، م2، النساء: كيفان، ق1، ش16، م32، ت: 97275010

فهد رجا مسند المطيري 56 عاماً، شيع، الرجال: إشبيلية، ق4، شارع محمد بن القاسم، مقابل نادي النصر، النساء: صباح الناصر، ق3، ش14، م27، ت: 99549032، 99893355

عبدالله عياد شالح العتيبي 25 عاماً، شيع، الأندلس، ق10، ش101، م202، ت: 99650554

دريه محمد إبراهيم الشوا أرملة باتل علي ماطر الرشيدي 62 عاماً، شيعت، الأندلس، ق8، ش7، م199، ت: 99013339، 66222050

إبراهيم خليل أحمد الداود 61 عاماً، شيع، الرجال: مشرف، ق5، الشارع الثاني، م39، النساء: العدان، ق4، ش18، م16، ت: 99997556

سعد خالد سعران المطيري 69 عاماً، شيع، الرجال: إشبيلية، ق2، ش20، م31، النساء: جليب الشيوخ، ق4، ش305، م15، ت: 97444776

عمر عبدالله راشد أحمد الهاجري 33 عاماً، شيع، الرجال: ضاحية عبدالله السالم، ق3، شارع أحمد الغانم، م10، ديوان الهاجري، النساء: الزهراء، ق3، ش304، م27، ت: 22513986

مانع خالد السعدون 82 عاماً، يشيع اليوم بعد صلاة العصر، مقبرة الجهراء، القصر، ق4 أ، ش3، م18، 219، ت: 99652490، 97854485

حمد محمد حمد المرعي 72عاماً، يشيع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الخالدية، ق2، ش23، م7، النساء: الشامية، ق9، ش96، م1، ت: 99006557

شريفه عبدالله محمد المهيني أرملة علي حسين علي بن محمد 75عاماً، تشيع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: السرة، ق3، شارع علي بن أبي طالب، م12، ديوان المهيني، النساء: الشهداء، ق1، شارع 104، م30، ت: 99075108، 99086810