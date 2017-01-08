مصرع 13 شخصاً في حادث مروري شرقي باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الأحد، مصرع 13 شخصا إثر اصطدام سيارة بحافلة ركاب في إقليم البنجاب، شرقي البلاد.

وقال مسؤول بالشرطة نافيد أحمد، في تصريح صحفي، إن 'الحادث وقع نتيجة انتقال سائق سيارة إلى الطريق المعاكس في محاولة لتجاوز سيارة أخرى، ما تسبب في اصطدام سيارته بحافلة ركاب بالقرب من بلدة سوهاو، التابعة لإقليم البنجاب'.

وأشار المسؤول إلى أن الحادث أودى بحياة 13 شخصا، وتسبب في إصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حالة بعضهم حرجة.

وتعتبر حوادث المرور القاتلة أمرا شائع في باكستان، ويرجع ذلك، بشكل جزئي، إلى تجاهل السائقين قوانين المرور ومعايير السلامة.



