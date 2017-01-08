وفاة الرئيس الايراني الاسبق هاشمي رفسنجاني

قالت وكالة الانباء الايرانية الرسمية إن الرئيس الاسبق علي اكبر هاشمي رفسنجاني، الذي كان نقل الى المستشفى في طهران الاحد 'لاصابته بعارض قلبي'، قد توفي.

وقالت الوكالة في خبر مقتضب في وقت سابق إن 'آية الله علي اكبر هاشمي رفسنجاني ادخل المستشفى قبل نحو ساعة في طهران لاصابته بعارض قلبي' دون ان تخوض بمزيد من التفاصيل.

وقالت وكالتا فارس وتسنيم في وقت لاحق نقلا عن اقارب لرفسنجاني قولهم إنه توفي.

يذكر ان رفسنجاني البالغ من العمر 82 عاما ما زال يعد شخصية متنفذة في ايران، إذ يرأس مجلس تشخيص مصلحة النظام المكلف بحل الخلافات التي قد تنشأ بين مجلس الشورى (البرلمان) ومجلس صيانة الدستور.

ولعب رفسنجاني دورا مهما في السياسة الايرانية منذ الثورة الاسلامية عام 1979، إذ انتخب لفترتي رئاسة، كما تولى رئاسة مجلس الشورى.

وفي السنوات الاخيرة، لعب دورا بارزا في الحركة الاصلاحية في ايران التي كانت تحاول ممارسة نفوذ معتدل على ايران ومرشدها الاعلى آية الله علي خامنئي.