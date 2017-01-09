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9/1/2017 1:33:04 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- العزب يحيي «قانون يعقوب».. العبدالله: «المالية» متخوفة من صلاحيات هيئة «الحرير».. مستشفيات الضمان الصحي تعمل جزئياً خلال 3 شهور.. السعودية: مكافآت ضخمة للبحث عن آخر 3 مطلوبين


9/1/2017  الآن - صحف محلية  12:09:30 AM

أبرز عناوين صحف الإثنين:- العزب يحيي «قانون ...
من جريدة النهار

 

الجريدة

العزب يحيي «قانون يعقوب»

 هايف: إحالة أعضاء «مكافحة الفساد» للتقاعد أمر خطير

 العبدالله: «المالية» متخوفة من صلاحيات هيئة «الحرير»

 الأنباء

مستشفيات الضمان الصحي تعمل جزئياً خلال 3 شهور

 استدعاء 12 ألف كويتي للتجنيد في يونيو

 الراي

وزير الصحة أكد المضي في زيادة أسعار الخدمات الطبية على الوافدين... المقيمين والزائرين

 المبارك وجّه العزب بالتريّث في إحالة «مكافحة الفساد» إلى التقاعد

 اتحاد «المهن الطبية»: زيادة الكهرباء سترفع أسعار المستشفيات والمراكز الخاصة

 النهار

السعودية: مكافآت ضخمة للبحث عن آخر 3 مطلوبين

 مزاد علني لاستثمار منتزهات «الضباعية» و«الخيران» و«العقيلة» و«الجري»

 


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