تغيير مسار رحلات في المطار وإغلاق الحركة بالموانئ

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود إنخفاض فى الرؤية الأفقية بسبب الضباب وتتحسن فى وقت لاحق والرياح متقلبة الاتجاه تتحول الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة.

أما ليلاً فيسود طقس بارد والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب العالية، ودرجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 8.

وعن حالة البحر نهاراً فيكون خفيف إلى معتدل الموج | ارتفاع الموج : 1 - 4 قدم.

في حين يكون ليلاً خفيف إلى معتدل الموج | ارتفاع الموج : 1 - 4 قد

ومن جهتها ، أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني تغيير مسار 14 رحلة قادمة إلى مطار الكويت الدولي فجر اليوم الى مطارات الدول المجاورة بسبب سوء الأحوال الجوية وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى دون 100 متر.



وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة منصور الهاشمي في تصريح صحفي إنه «مع تحسن الحالة الجوية عادت أولى الرحلات إلى مطار الكويت الدولي في تمام الساعة السابعة صباحا».



وأوضح أن «الرحلات آنفة الذكر تم تحويلها إلى مطارات الدمام والدوحة والمنامة منذ الساعة الرابعة فجر اليوم»، مشيرا إلى أن «مستوى الرؤية المسموح بها في الإقلاع والهبوط تتراوح بين 300 و 500 متر وذلك بحسب طراز الطائرة».