مجلس الوزراء: لجنة لرفع كفاءة العمل في الموانئ البحرية

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم وبناء أمر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وتقديراً من سموه لأهمية العمل الإنساني والخيري ، وانطلاقاً من الدور التاريخي الذي تقوم به دولة الكويت على الصعيدين الرسمي والشعبي قررإدخال العمل الخيري والتطوعي والإنساني كمادة تربوية في مناهج التعليم ، تدرس للطلبة في المدارس، تتضمن التركيز على مجموعة من القيم والمهارات والمعارف المتعلقة بالعمل التطوعي والخيري التي يؤمن بها المجتمع الكويتي بشكل منهجي مدروس ، وتسهم في ترغيبهم وتشجيعهم وحثهم عليه وممارسته ، وليصبح النظام التربوي والتعليمي في الكويت من خلال هذا النهج رائداً في هذا المجال .كما قررقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزيرالدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل لرفع كفاءة العمل في الموانئ البحرية وزيادة قدرتها التنافسية على أن تقدم تقريرها الى المجلس خلال 3 أشهر

وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه الأسبوعي بعد ظهراليوم في قاعـة مجلس الوزراء – بقصر بيان برئاة سمـو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء الشيـخ محمد العبداللـه بما يلي:

استهل مجلس الوزراء أعماله برفع أسمى آيات التهاني والتبريك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة الذكرى الثانية لتوليه مقاليد الحكم ، مشيدا بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة التي تربط دولة الكويت بالمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا ، كما عبر المجلس عن بالغ الاعتزاز بما تشهده المملكة العربية السعودية في عهده الميمون من نهضة تنموية بارزة شملت مختلف المجالات وأصبحت محل فخر واعجاب الجميع ، سائلا المولى جلا وعلا أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة ، ويسدد على طريق الخير والحق خطاه لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية المزيد من الرقى والنماء والازدهار في ظل قيادته الحكيمة .

ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير ورعـــاه من فخامــة الرئيس الباجي قايد السبسي – رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة ، والتي تضمنت شكره وتقديره على المشاركة الفعالة لدولة الكويت في المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار ” تونس 2020 ” ، والذي استضافته تونس في نوفمبر من العام الماضي .

واطلع مجلس الوزراء كذلك على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير من تيريزا ماي – رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة ، والمتضمنة الإعراب عن سرورها لحضور قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخيرة ولقائها بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ، كما أشارت إلى الأهمية الكبيرة التي تعلقها المملكة المتحدة على علاقاتها العميقة والتاريخية مع دول الخليج ، وسعادتها بإطلاق الشراكة الاستراتيجية التي ستعزز العلاقات المشتركة بينهم ، مؤكدة على قوة العلاقات بين دولة الكويت والمملكة المتحدة ولاسيما في مجالات الدفاع والأمن والتجارة ، والسعي المشترك لتطوير وتقوية التعاون البناء بين البلدين الصديقين .

ثم اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير من أحمد بن محمد الجروان – رئيس البرلمان العربي السابق ، والتي تضمنت الإعراب عن تقديره لدولة الكويت على حرصها ومساعيها لتعزيز التضامن بين الدول العربية الشقيقة ، كما تضمنت شكره على ما قدمته دولة الكويت من دعم لمسيرة البرلمان العربي .

كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة الموجهة لحضرة صاحب السمو الأمير من ارثارين كازين – المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ، والتي عبرت فيها عن شكرها وامتنانها لاستجابة دولة الكويت لحالة الطوارئ التي يقوم بها البرنامج في العراق ، مشيرة إلى أن هذه المساهمة ستؤمن تقديم المساعدات الغذائية الطارئة لآلاف الأسر العراقية المتضررة .

وبناءاً على أمر حضرة صاحب السمو الأمير ، وتقديراً من سموه لأهمية العمل الإنساني والخيري ، وانطلاقاً من الدور التاريخي الذي تقوم به دولة الكويت على الصعيدين الرسمي والشعبي ، فقد قرر مجلس الوزراء إدخال العمل الخيري والتطوعي والإنساني كمادة تربوية في مناهج التعليم ، تدرس للطلبة في المدارس ، تتضمن التركيز على مجموعة من القيم والمهارات والمعارف المتعلقة بالعمل التطوعي والخيري التي يؤمن بها المجتمع الكويتي بشكل منهجي مدروس ، وتسهم في ترغيبهم وتشجيعهم وحثهم عليه وممارسته ، وليصبح النظام التربوي والتعليمي في دولة الكويت من خلال هذا النهج رائداً في هذا المجال .

هذا ، وقد أعرب مجلس الوزراء عن بالغ تعازيه وصادق مواساته إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني وللشعب الإيراني الصديق بوفاة الرئيس الإيراني السابق أكبر هاشمي رفسنجاني ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

كما أحاط النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح مجلس الوزراء علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد يوم أمس ثامر بن سبهان آل سبهان – وزير الدولة لشئون الخليج العربي في وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ، والتي تأتي في إطار الحرص المشترك على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات والميادين .

ثم أحاط معاليه مجلس الوزراء كذلك علما بنتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا صلاح الدين مزوار – وزير الشئون الخارجية والتعاون بالمملكة المغربية ، والتي تم خلالها بحث أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل توطيدها وتعزيز كافة المجالات والميادين .

وضمن إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتحصيل الديون المستحقة للدولة لدى المستفيدين بخدماتها ، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه كل من وزيـر النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المــرزوق ، ووزيــر التربية ووزيــر التعليـم العالي الدكتورمحمد الفارس ، ووزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون الخدمات ياسر أبل ، تضمن عرضا للإجراءات التي تم اتخاذها من قبل كل من وزارة التربية، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ، ووزارة الكهرباء والماء في سبيل تسوية المديونية المتراكمة المستحقة لهذه الجهات متضمنا المبالغ والإحصاءات المتعلقة بتلك المديونيات .

كما قرر مجلس الوزراء اعتماد توصية لجنة الشئون الاقتصادية بتشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون الخدمات تضم في عضويتها ممثلين عن كل من ( وزير الداخليـة ، مؤسـسة الموانئ الكويتية ، الإدارة العامة للجمارك ) ولها أن تتولى التنسيق بين كافة الجهات المختصة لرفع كفاءة العمل في المنافذ البحرية ، ورفع قدرتها التنافسية في مجال التيسير التجاري ، وتطبيق الآليات الحديثة في مفهوم إدارة الموانئ ، وتفادي تشابك الاختصاصات والصلاحيات في مجال عمل الموانئ وإجراءات استيراد وتصدير السلع والمنتجات ، كما تختص بمتابعة انجاز رفع كفاءة العمل في المنافذ البحرية وتطوير التجهيزات والعمليات المتصلة بالمناولة والرافعات واستخدامات الأرصفة ومناطق التخزين وحركة نقل البضائع ، وتطوير الإجراءات القانونية والإدارية والفنية المرتبطة بذلك ، وتعزيز الكفاءة الأمنية للوصول إلى نظام مراقبة وتفتيش فعال للطرود والبضائع والشاحنات ، وتقليص الدورة المستندية المرتبطة بالتخليص والفحص الجمركيين ، مع تحقيق الربط الالكتروني بين الجهات المختصة وزيادة فاعلية طاقم الوظيفتين وتأهيلهم بشكل مستمر ، وأيضا تنسيق وتوحيد سلطة القرار في المنافذ البحرية على كافة الأجهزة ، ووضع الترتيبات العملية وتهيئة البيئة التنظيمية والقانونية اللازمة لتحقيق افضل آليات العمل في المنافذ البحرية والجمركية ، على أن ترفع اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء خلال (3) اشهر من تاريخة .

ومن جانب آخر أبن مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الأسبق المغفور له بإذن الله تعالى هشام سليمان العتيبي الذي أنتقل إلى رحمه الله تعالى في الأسبوع الماضي، مستذكرا بكل التقدير جهود الفقيد المخلصة في خدمة وطنه في مختلف المواقع التي تقلدها ، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته .

ثم بحث مجلس الوزراء شئون مجلس الأمة ، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة .

كما بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي ، وبهذا الصدد تابع المجلس ما أسفرت عنه جهود الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية مؤخرا في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها ، منوها بما تبديه المملكة العربية السعودية من حزم وجدية في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه ، وأعرب المجلس عن تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب شقيقتها المملكة بكل ما تملكه من إمكانات وطاقات لمحاربة قوى الشر والضلال التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في ربوع هذا البلد الشقيق الأمن .

وأدان مجلس الوزراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة إزمير التركية من خلال سيارتين مفخختين ، والذي أسفر عن قتيل وجرحى ، مؤكدا موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي المناهض للعنف والإرهاب في كافة أشكاله وصوره ، معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب الجمهورية التركية ولأسر الضحايا ، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل .

ومن ناحية أخرى قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور فالح العزب ان مجلس الوزراء وافق اليوم على تشكيل لجنة تقصي حقائق لتطبيق نص المادة 9 من قانون 2 لسنة 2016 بشأن هيئة مكافحة الفساد للنظر في الكتب المرفوعة من الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الامناء في هيئة مكافحة الفساد.

وأضاف الوزير العزب في تصريح لكونا عقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء انه سيتم بعد ذلك عرض تقرير لجنة تقصي الحقائق فور الانتهاء منه على مجلس الوزراء.