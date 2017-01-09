الصين تحاكم 48 مسؤولاً سابقاً

قالت النيابة الشعبية العليا الصينية، ان البلاد بدأت إجراءات دعوى قضائية ضد 48 مسؤولا سابقا على مستوى المقاطعة (مستوى الوزراء) أو أعلى .

واوضحت النيابة الشعبية العليا، ان من بين هؤلاء المسؤولين السابقين، نائب الرئيس السابق لأعلى هيئة استشارية سياسية في البلاد، ونائب الرئيس السابق للجنة العسكرية المركزية.

وكذلك أطلقت الصين تحقيقات ضد 21 مسؤولا من مستوى المقاطعة وأعلى، بما في ذلك وانغ مين، أمين الحزب السابق بمقاطعة لياونينغ، ، الرئيس السابق لمصلحة الدولة للإحصاء ، نائب أمين الحزب السابق بمدينة بكين.