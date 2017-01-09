أردوغان: اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا فرصة مهمة للغاية

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا فرصة مهمة للغاية رغم هشاشته، والانتهاكات العديدة له.

جاء ذلك في كلمة له خلال إقامته مأدبة طعام على شرف السفراء الأتراك في القصر الرئاسي بالعاصمة أنقرة، في إطار المؤتمر السنوي التاسع للسفراء الأتراك، اليوم الإثنين.

وأضاف أردوغان: 'أعددنا أرضية أستانة من خلال اجتماعنا مع روسيا وإيران في موسكو والمحادثات الأخرى ويعد اتفاق وقف اطلاق النار في سوريا فرصة مهمة للغاية رغم هشاشته ورغم الانتهاكات العديدة له'.

ولفت أردوغان أن العالم أكبر من خمسة (في إشارة إلى الدول الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن)، وأن القارة الأوروبية أكبر من الاتحاد الأوروبي، قائلا: 'الأولوية التي نبديها لمسيرة العضوية الكاملة في الاتحاد لم تتغير'.

وبخصوص محاربة التحالف الدولي لتنظيم داعش الإرهابي، لفت أردوغان إلى عدم تقديم التحالف الدعم في الآونة الأخيرة، قائلا: 'حلفاؤنا والتحالف الدولي فشلوا خلال الآونة الأخيرة في الامتحان بقضية مكافحة تنظيم داعش الإرهابي'.

وانتقد دولا غربية لمنحها الإرهابيين حق اللجوء، قائلا:'بينما يُحرم السوريون الأبرياء والمظلومون الأراكانيون (الروهينغيا) والأفغان والأفارقة من حق اللجوء يتم منحه على طبق من ذهب لإرهابيي منظمتي بي كا كا وغولن'.