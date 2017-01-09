وفيات الإثنين 9 يناير 2017

حياة حمود سيف الختلان زوجة سالم شافي سالم كايد الشافي 60 عاماً، شيعت، الرجال: الفيحاء، ق8، ش87، م18، النساء: مبارك الكبير، ق5، ش3، م53، ت: 55574447

شيماء عيسى إسماعيل بهزاد 35 عاماً، شيعت، حسينية البلوش، الجابرية، ت: 99012179

محمد أحمد راشد الرمح 54 عاماً، شيع، الرجال: الروضة، ق5، ش60، ديوان راشد الرمح، مقابل حديقة جمال عبدالناصر، النساء: الروضة، ق5، ش57، م2، ت: 66444118، 99611343

محمد عبدالعزيز إبراهيم المشعل 67 عاماً، شيع، الرجال: الخالدية، ق1، ش18، م12، النساء: كيفان، ق5، ش59، م5، ت: 90999292، 99444929، 66777700، 97262660

اجريس جابر اجريس المطيري 17 عاماً، شيع، الرجال: هدية، ق4، ش6، م43، النساء: الفحيحيل، ق4، ش3، م86، ت: 55556946، 23921418

سلوى محمد علي عطوان 77 عاماً، شيعت، الرجال: الرحاب، ق3، ش5، م17، النساء: ضاحية عبدالله المبارك، ق8، ش823، م4، ت: 52223483، 51152755

إبراهيم عسكر سعود 73 عاماً، شيع، الرجال: الزهراء، مسجد الإمام الباقر، ق1، ش101، النساء: الجابرية، ق9، ش13، م4، ت: 97904473، 66622505

محمد عيد عبيد الخالدي 58 عاماً، شيع، العدان، ق2، ش77، م26، ت: 55181144، 98061001

بسام بدر صالح العجيل 53 عاماً، يشيع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: مشرف، ق6، ش خالد بن عبدالعزيز، م35، مقابل بيان، النساء: الخالدية، ق2، ش29، م19، ت: 50522844